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Ціна JETT CRYPTO (JETT)

USD

Графік ціни JETT CRYPTO (JETT) в реальному часі

$0.509472
$0.509472$0.509472
+1.90%(1D)

Сьогоднішня ціна JETT CRYPTO (JETT)

Поточна ціна JETT CRYPTO (JETT) сьогодні становить 0.509472 USD з ринковою капіталізацією $ 35.66M USD. Ціна JETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JETT CRYPTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.76K USD
- зміна ціни JETT CRYPTO протягом дня — +1.99%
- циркуляційна пропозиція – 70.00M USD

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Цінові показники JETT CRYPTO (JETT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ +0.00994098.
За останні 30 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00994098+1.99%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін JETT CRYPTO (JETT)

Останній аналіз цін JETT CRYPTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.49066
$ 0.49066$ 0.49066

$ 0.509775
$ 0.509775$ 0.509775

$ 0.550673
$ 0.550673$ 0.550673

-0.03%

+1.99%

+1.88%

Ринкова інформація JETT CRYPTO (JETT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 35.66M
$ 35.66M$ 35.66M

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

70.00M
70.00M 70.00M

Що таке JETT CRYPTO ( JETT)

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

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Ресурс JETT CRYPTO (JETT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 JETT до GBP
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