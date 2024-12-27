Ціна JETT CRYPTO (JETT)
Поточна ціна JETT CRYPTO (JETT) сьогодні становить 0.509472 USD з ринковою капіталізацією $ 35.66M USD. Ціна JETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JETT CRYPTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.76K USD
- зміна ціни JETT CRYPTO протягом дня — +1.99%
- циркуляційна пропозиція – 70.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ +0.00994098.
За останні 30 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JETT CRYPTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00994098
|+1.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JETT CRYPTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.99%
+1.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.
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