Сьогоднішня ціна JETT CRYPTO (JETT)

Поточна ціна JETT CRYPTO (JETT) сьогодні становить 0.509472 USD з ринковою капіталізацією $ 35.66M USD. Ціна JETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JETT CRYPTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.76K USD

- зміна ціни JETT CRYPTO протягом дня — +1.99%

- циркуляційна пропозиція – 70.00M USD

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