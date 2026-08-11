Скільки коштує JETSKI DOG зараз?

JETSKI DOG зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -5.01% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься JETDOG сьогодні?

JETDOG продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний JETSKI DOG сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають JETDOG.

Що відрізняє JETSKI DOG від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, JETDOG пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки JETDOG існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 945878444.310062 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна JETSKI DOG за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.