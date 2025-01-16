Сьогоднішня ціна Jetset (JTS)

Поточна ціна Jetset (JTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jetset:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.28 USD

- зміна ціни Jetset протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін JTS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JTS.