Ціна Jetset (JTS)
Поточна ціна Jetset (JTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jetset:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.28 USD
- зміна ціни Jetset протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jetset до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jetset до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jetset до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jetset до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-7.28%
|60 днів
|$ 0
|+24.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jetset: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.15%
+1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fuel the ever-growing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions! Jetset isn't just a token, it's a lifestyle.
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