Ціна Jetcat (JETCAT)
Поточна ціна Jetcat (JETCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.21K USD. Ціна JETCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jetcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.84 USD
- зміна ціни Jetcat протягом дня — -7.43%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jetcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jetcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jetcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jetcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.43%
|30 днів
|$ 0
|-23.08%
|60 днів
|$ 0
|-71.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jetcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-7.43%
+3.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully.
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