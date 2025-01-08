Сьогоднішня ціна Jetcat (JETCAT)

Поточна ціна Jetcat (JETCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.21K USD. Ціна JETCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jetcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.84 USD

- зміна ціни Jetcat протягом дня — -7.43%

- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD

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