Ціна JET (JET)
Поточна ціна JET (JET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,84K USD. Ціна JET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JET:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JET протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 156,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16,30%
|60 днів
|$ 0
|-16,03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+20,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jet Protocol is highly capital efficient DeFi borrowing and lending built on Solana.
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