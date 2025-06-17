Сьогоднішня ціна JET (JET)

Поточна ціна JET (JET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,84K USD. Ціна JET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JET:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JET протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 156,26M USD

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