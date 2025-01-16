Ціна JESUS ON SOL (JESUS)
Поточна ціна JESUS ON SOL (JESUS) сьогодні становить 0.01400707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JESUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JESUS ON SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD
- зміна ціни JESUS ON SOL протягом дня — +4.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JESUS ON SOL до USD становила $ +0.00057236.
За останні 30 днів зміна ціни JESUS ON SOL до USD становила $ -0.0096990989.
За останні 60 днів зміна ціни JESUS ON SOL до USD становила $ -0.0098331914.
За останні 90 днів зміна ціни JESUS ON SOL до USD становила $ -0.01300189610728008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057236
|+4.26%
|30 днів
|$ -0.0096990989
|-69.24%
|60 днів
|$ -0.0098331914
|-70.20%
|90 днів
|$ -0.01300189610728008
|-48.13%
Останній аналіз цін JESUS ON SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
+4.26%
+10.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.
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