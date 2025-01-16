Сьогоднішня ціна JESUS ON SOL (JESUS)

Поточна ціна JESUS ON SOL (JESUS) сьогодні становить 0.01400707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JESUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JESUS ON SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни JESUS ON SOL протягом дня — +4.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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