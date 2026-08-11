Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна JESUS LOVES YOU сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JLY становить 160 907 USD. Відстежуйте оновлення цін JLY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна JESUS LOVES YOU сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JLY становить 160 907 USD. Відстежуйте оновлення цін JLY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JLY

Інформація про ціну JLY

Що таке JLY

Офіційний вебсайт JLY

Токеноміка JLY

Прогноз ціни JLY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип JESUS LOVES YOU

Ціна JESUS LOVES YOU (JLY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JLY до USD:

$0,00015782
$0,00015782$0,00015782
-0,13%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни JESUS LOVES YOU (JLY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:41:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна JESUS LOVES YOU

Поточна ціна JESUS LOVES YOU (JLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 25,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JLY до USD становить $ 0 за JLY.

JESUS LOVES YOU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 160 907, з циркуляційною пропозицією у 969,93M JLY. Протягом останніх 24 годин JLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00169233, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JLY змінився на +5,18% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 102,81K.

Ринкова інформація щодо JESUS LOVES YOU (JLY)

$ 160,91K
$ 160,91K$ 160,91K

$ 102,81K
$ 102,81K$ 102,81K

$ 160,91K
$ 160,91K$ 160,91K

969,93M
969,93M 969,93M

969 931 397,972206
969 931 397,972206 969 931 397,972206

Поточна ринкова капіталізація JESUS LOVES YOU — $ 160,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 102,81K. Циркуляційна пропозиція JLY — 969,93M, зі загальною пропозицією 969931397.972206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 160,91K.

Історія ціни JESUS LOVES YOU у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00169233
$ 0,00169233$ 0,00169233

$ 0
$ 0$ 0

+5,18%

-25,05%

--

--

Історія ціни JESUS LOVES YOU (JLY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JESUS LOVES YOU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JESUS LOVES YOU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JESUS LOVES YOU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JESUS LOVES YOU до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-25,05%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни JESUS LOVES YOU

Прогноз ціни JESUS LOVES YOU (JLY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JLY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни JESUS LOVES YOU (JLY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна JESUS LOVES YOU потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне JESUS LOVES YOU у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JLY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни JESUS LOVES YOU.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс JESUS LOVES YOU (JLY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про JESUS LOVES YOU

Яка зараз ціна JESUS LOVES YOU?

JESUS LOVES YOU торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить -25.05%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH JESUS LOVES YOU становить ₴0.0745909069501972800000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка JLY сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴7092115.05122251200000, що розміщує актив на #5039 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі JESUS LOVES YOU?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до JLY.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 969931397.972206 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить JESUS LOVES YOU?

JESUS LOVES YOU належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію JLY?

Робота в мережі -- дозволяє JLY використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про JESUS LOVES YOU

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:41:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для JESUS LOVES YOU (JLY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про JESUS LOVES YOU

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3437
$0,3437$0,3437

+243,70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46883
$0,46883$0,46883

+22,77%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01729
$0,01729$0,01729

+37,98%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16945
$0,16945$0,16945

-16,07%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,72472
$0,72472$0,72472

+64,23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6416
$2,6416$2,6416

+46,66%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4322
$1,4322$1,4322

+24,48%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00728
$0,00728$0,00728

+21,53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46883
$0,46883$0,46883

+22,77%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?