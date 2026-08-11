Сьогоднішня ціна JESUS LOVES YOU

Поточна ціна JESUS LOVES YOU (JLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 25,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JLY до USD становить $ 0 за JLY.

JESUS LOVES YOU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 160 907, з циркуляційною пропозицією у 969,93M JLY. Протягом останніх 24 годин JLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00169233, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JLY змінився на +5,18% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 102,81K.

Ринкова інформація щодо JESUS LOVES YOU (JLY)

Ринкова капіталізація $ 160,91K$ 160,91K $ 160,91K Обсяг (за 24 год) $ 102,81K$ 102,81K $ 102,81K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 160,91K$ 160,91K $ 160,91K Циркуляційне постачання 969,93M 969,93M 969,93M Загальна пропозиція 969 931 397,972206 969 931 397,972206 969 931 397,972206

Поточна ринкова капіталізація JESUS LOVES YOU — $ 160,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 102,81K. Циркуляційна пропозиція JLY — 969,93M, зі загальною пропозицією 969931397.972206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 160,91K.