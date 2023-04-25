Токеноміка Jesus Coin (JESUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Jesus Coin (JESUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jesus Coin (JESUS) What is Jesus Coin? Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. What makes your project unique? Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. History of your project. Jesus Coin was conceived by Maker Lee, after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on PinkSale.finance (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on UniSwap. What’s next for your project? Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. What can your token be used for? Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value. Офіційний вебсайт: https://www.jesuscoin.xyz/ Купити JESUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jesus Coin (JESUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jesus Coin (JESUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,83M $ 4,83M $ 4,83M Загальна пропозиція: $ 777,78T $ 777,78T $ 777,78T Циркуляційна пропозиція: $ 156,53T $ 156,53T $ 156,53T FDV (повністю розведена вартість): $ 24,01M $ 24,01M $ 24,01M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Jesus Coin (JESUS)

Токеноміка Jesus Coin (JESUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jesus Coin (JESUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JESUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JESUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JESUS, досліджуйте ціну токена JESUS в реальному часі!

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