Сьогоднішня ціна Jesus Coin (JESUS)

Поточна ціна Jesus Coin (JESUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.72M USD. Ціна JESUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jesus Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.26K USD

- зміна ціни Jesus Coin протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 156.53T USD

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