Ціна Jesus Coin (JESUS)
Поточна ціна Jesus Coin (JESUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.72M USD. Ціна JESUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jesus Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.26K USD
- зміна ціни Jesus Coin протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 156.53T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jesus Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jesus Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jesus Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jesus Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.17%
|30 днів
|$ 0
|-42.44%
|60 днів
|$ 0
|-54.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jesus Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+3.17%
-7.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
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