Ціна jes (JES)
Поточна ціна jes (JES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.63K USD. Ціна JES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності jes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 224.25 USD
- зміна ціни jes протягом дня — -8.55%
- циркуляційна пропозиція – 994.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни jes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни jes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни jes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни jes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.55%
|30 днів
|$ 0
|-97.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін jes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-8.55%
-8.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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