Сьогоднішня ціна jes (JES)

Поточна ціна jes (JES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.63K USD. Ціна JES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності jes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 224.25 USD

- зміна ціни jes протягом дня — -8.55%

- циркуляційна пропозиція – 994.11M USD

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