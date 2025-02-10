Сьогоднішня ціна Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI)

Поточна ціна Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) сьогодні становить 0.0000427 USD з ринковою капіталізацією $ 2.95M USD. Ціна JYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jerry The Turtle By Matt Furie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.09K USD

- зміна ціни Jerry The Turtle By Matt Furie протягом дня — +20.93%

- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD

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