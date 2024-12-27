Ціна Jerry The Kat (JRRY)
Поточна ціна Jerry The Kat (JRRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 487.89K USD. Ціна JRRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jerry The Kat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 217.48K USD
- зміна ціни Jerry The Kat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jerry The Kat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jerry The Kat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jerry The Kat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jerry The Kat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|60 днів
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|90 днів
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Останній аналіз цін Jerry The Kat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JerryThe𐤊at is a memecoin on the KRC-20 network. It is inspired by a street Cat which had gone through a rough upbringing. Jerry is a community driven project aimed to spread the KRC-20 network throughout the world in all fairness and transparency. Officially birthed on KRC-20 on the 11th November 2024, Jerry wants to contribute for the betterment of the Kaspa ecosystem by bringing communities together, thus making use of the advanced technology Kaspa has to offer.
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