Ціна JERITEX (JRIT)
Поточна ціна JERITEX (JRIT) сьогодні становить 0.0017081 USD з ринковою капіталізацією $ 53.49K USD. Ціна JRIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JERITEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.38 USD
- зміна ціни JERITEX протягом дня — -15.08%
- циркуляційна пропозиція – 31.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JERITEX до USD становила $ -0.000303352367949582.
За останні 30 днів зміна ціни JERITEX до USD становила $ -0.0016473329.
За останні 60 днів зміна ціни JERITEX до USD становила $ -0.0016473329.
За останні 90 днів зміна ціни JERITEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000303352367949582
|-15.08%
|30 днів
|$ -0.0016473329
|-96.44%
|60 днів
|$ -0.0016473329
|-96.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JERITEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-15.08%
-96.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JERITEX is a new exchange that will combine CEX and DEX. With purpose brings to traders good exchange, great service, cheap trading fee, fast and safty. We are concentrating to develop apps, new blockchain platform and smartcontract 2.0. Rightnow we already puplished our application in NFT payment gateway via E-commerce. JERITEX built tokens base on BSC platform and we have lot of partners built same platform on Game NFT, DEX, E-learning, etc.
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