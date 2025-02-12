Сьогоднішня ціна JERITEX (JRIT)

Поточна ціна JERITEX (JRIT) сьогодні становить 0.0017081 USD з ринковою капіталізацією $ 53.49K USD. Ціна JRIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JERITEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.38 USD

- зміна ціни JERITEX протягом дня — -15.08%

- циркуляційна пропозиція – 31.32M USD

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