Токеноміка jeo rogen (ROGEN) Дізнайтеся ключову інформацію про jeo rogen (ROGEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація jeo rogen (ROGEN) Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Офіційний вебсайт: https://jeorogensol.xyz Купити ROGEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни jeo rogen (ROGEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена jeo rogen (ROGEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 400,30K $ 400,30K $ 400,30K Загальна пропозиція: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Циркуляційна пропозиція: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 400,30K $ 400,30K $ 400,30K Історичний максимум: $ 0,00191537 $ 0,00191537 $ 0,00191537 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00040282 $ 0,00040282 $ 0,00040282 Дізнайтеся більше про ціну jeo rogen (ROGEN)

Токеноміка jeo rogen (ROGEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки jeo rogen (ROGEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROGEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROGEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROGEN, досліджуйте ціну токена ROGEN в реальному часі!

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