Ціна jeo rogen (ROGEN)
Поточна ціна jeo rogen (ROGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 147.45K USD. Ціна ROGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності jeo rogen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18K USD
- зміна ціни jeo rogen протягом дня — +2.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни jeo rogen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни jeo rogen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни jeo rogen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни jeo rogen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.20%
|30 днів
|$ 0
|-49.53%
|60 днів
|$ 0
|-55.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін jeo rogen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+2.20%
-14.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!
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