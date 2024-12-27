Сьогоднішня ціна jeo rogen (ROGEN)

Поточна ціна jeo rogen (ROGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 147.45K USD. Ціна ROGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності jeo rogen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.18K USD

- зміна ціни jeo rogen протягом дня — +2.20%

- циркуляційна пропозиція – 999.06M USD

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