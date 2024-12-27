Ціна Jeo Boden (BODEN)
Поточна ціна Jeo Boden (BODEN) сьогодні становить 0.00304143 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна BODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jeo Boden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 603.78K USD
- зміна ціни Jeo Boden протягом дня — +5.59%
- циркуляційна пропозиція – 690.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jeo Boden до USD становила $ +0.00016115.
За останні 30 днів зміна ціни Jeo Boden до USD становила $ -0.0004557680.
За останні 60 днів зміна ціни Jeo Boden до USD становила $ -0.0014098670.
За останні 90 днів зміна ціни Jeo Boden до USD становила $ -0.0020201774438647185.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016115
|+5.59%
|30 днів
|$ -0.0004557680
|-14.98%
|60 днів
|$ -0.0014098670
|-46.35%
|90 днів
|$ -0.0020201774438647185
|-39.91%
Останній аналіз цін Jeo Boden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+5.59%
+8.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.
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