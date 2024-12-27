Сьогоднішня ціна Jeo Boden (BODEN)

Поточна ціна Jeo Boden (BODEN) сьогодні становить 0.00304143 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна BODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jeo Boden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 603.78K USD

- зміна ціни Jeo Boden протягом дня — +5.59%

- циркуляційна пропозиція – 690.33M USD

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