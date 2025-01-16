Ціна JennyCo (JCO)
Поточна ціна JennyCo (JCO) сьогодні становить 0.00851023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JennyCo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.09K USD
- зміна ціни JennyCo протягом дня — -12.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JennyCo до USD становила $ -0.00119733304197746.
За останні 30 днів зміна ціни JennyCo до USD становила $ +0.0024510372.
За останні 60 днів зміна ціни JennyCo до USD становила $ +0.0165599663.
За останні 90 днів зміна ціни JennyCo до USD становила $ +0.004597106892713392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00119733304197746
|-12.33%
|30 днів
|$ +0.0024510372
|+28.80%
|60 днів
|$ +0.0165599663
|+194.59%
|90 днів
|$ +0.004597106892713392
|+117.48%
Останній аналіз цін JennyCo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-12.33%
+24.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations.
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