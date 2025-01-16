Сьогоднішня ціна JennyCo (JCO)

Поточна ціна JennyCo (JCO) сьогодні становить 0.00851023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JennyCo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.09K USD

- зміна ціни JennyCo протягом дня — -12.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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