Ціна Jenna (JENNA)
Поточна ціна Jenna (JENNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 343.48K USD. Ціна JENNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jenna:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.52K USD
- зміна ціни Jenna протягом дня — -18.89%
- циркуляційна пропозиція – 949.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jenna до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jenna до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jenna до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jenna до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jenna: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.25%
-18.89%
-28.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.
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