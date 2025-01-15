Сьогоднішня ціна Jenna (JENNA)

Поточна ціна Jenna (JENNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 343.48K USD. Ціна JENNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jenna:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.52K USD

- зміна ціни Jenna протягом дня — -18.89%

- циркуляційна пропозиція – 949.98M USD

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