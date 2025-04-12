Ціна Jellyverse (JLY)
Поточна ціна Jellyverse (JLY) сьогодні становить 0.00490115 USD з ринковою капіталізацією $ 715.67K USD. Ціна JLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jellyverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Jellyverse протягом дня — +6.66%
- циркуляційна пропозиція – 145.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jellyverse до USD становила $ +0.0003059.
За останні 30 днів зміна ціни Jellyverse до USD становила $ -0.0014367490.
За останні 60 днів зміна ціни Jellyverse до USD становила $ -0.0028032749.
За останні 90 днів зміна ціни Jellyverse до USD становила $ -0.016740102406179746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003059
|+6.66%
|30 днів
|$ -0.0014367490
|-29.31%
|60 днів
|$ -0.0028032749
|-57.19%
|90 днів
|$ -0.016740102406179746
|-77.35%
Останній аналіз цін Jellyverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+6.66%
-6.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.
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