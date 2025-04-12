Сьогоднішня ціна Jellyverse (JLY)

Поточна ціна Jellyverse (JLY) сьогодні становить 0.00490115 USD з ринковою капіталізацією $ 715.67K USD. Ціна JLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jellyverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Jellyverse протягом дня — +6.66%

- циркуляційна пропозиція – 145.89M USD

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