Сьогоднішня ціна Jellyfish Mobile (JFISH)

Поточна ціна Jellyfish Mobile (JFISH) сьогодні становить 0.04006701 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JFISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jellyfish Mobile:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.15K USD

- зміна ціни Jellyfish Mobile протягом дня — -0.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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