Сьогоднішня ціна Jellybean

Поточна ціна Jellybean (JELLYBEAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JELLYBEAN до USD становить $ 0 за JELLYBEAN.

Jellybean наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 392, з циркуляційною пропозицією у 995,78M JELLYBEAN. Протягом останніх 24 годин JELLYBEAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00736511, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JELLYBEAN змінився на -0,17% за останню годину та на -21,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Jellybean (JELLYBEAN)

Ринкова капіталізація $ 42,39K$ 42,39K $ 42,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,39K$ 42,39K $ 42,39K Циркуляційне постачання 995,78M 995,78M 995,78M Загальна пропозиція 995 777 592,309728 995 777 592,309728 995 777 592,309728

Поточна ринкова капіталізація Jellybean — $ 42,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JELLYBEAN — 995,78M, зі загальною пропозицією 995777592.309728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,39K.