Інформація щодо ціни JELLY TIME (JELLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0015406$ 0,0015406 $ 0,0015406 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) +0,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,73%

Актуальна ціна JELLY TIME (JELLY) становить --. За останні 24 години JELLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JELLY становить $ 0,0015406, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JELLY змінився на -0,61% за останню годину, +0,75% за 24 години та на -4,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JELLY TIME (JELLY)

Ринкова капіталізація $ 14,50K$ 14,50K $ 14,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,50K$ 14,50K $ 14,50K Циркуляційне постачання 999,76M 999,76M 999,76M Загальна пропозиція 999 760 634,305833 999 760 634,305833 999 760 634,305833

Поточна ринкова капіталізація JELLY TIME — $ 14,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JELLY — 999,76M, зі загальною пропозицією 999760634.305833. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,50K.