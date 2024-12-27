Ціна JELLY AI (JAI)
Поточна ціна JELLY AI (JAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 373.18K USD. Ціна JAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JELLY AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98K USD
- зміна ціни JELLY AI протягом дня — -17.23%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JELLY AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JELLY AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JELLY AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JELLY AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.23%
|30 днів
|$ 0
|-27.72%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JELLY AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.36%
-17.23%
-37.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.
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