Сьогоднішня ціна JELLY AI (JAI)

Поточна ціна JELLY AI (JAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 373.18K USD. Ціна JAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JELLY AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98K USD

- зміна ціни JELLY AI протягом дня — -17.23%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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