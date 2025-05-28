Сьогоднішня ціна Jellification (JELLY)

Поточна ціна Jellification (JELLY) сьогодні становить 0,00000736 USD з ринковою капіталізацією $ 7,35K USD. Ціна JELLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jellification:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Jellification протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999,56M USD

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