Ціна Jellification (JELLY)
Поточна ціна Jellification (JELLY) сьогодні становить 0,00000736 USD з ринковою капіталізацією $ 7,35K USD. Ціна JELLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jellification:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Jellification протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jellification до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jellification до USD становила $ -0,0000002300.
За останні 60 днів зміна ціни Jellification до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jellification до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0000002300
|-3,12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jellification: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification!
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