Ціна Jelli (JELLI)
Поточна ціна Jelli (JELLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JELLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jelli:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.60 USD
- зміна ціни Jelli протягом дня — +5.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jelli до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jelli до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jelli до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jelli до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.09%
|30 днів
|$ 0
|-61.13%
|60 днів
|$ 0
|-61.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jelli: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.75%
+5.09%
-10.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jelli is the first animated ERC20-i inscription token. Celebrating BTC and ETH inscriptions, it was launched on the day of BTC halving in 2024 by a group of passionate and dedicated Base devs.
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