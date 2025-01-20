Ціна JellfFishCoin (JELLYFC)
Поточна ціна JellfFishCoin (JELLYFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 488.65K USD. Ціна JELLYFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JellfFishCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.83K USD
- зміна ціни JellfFishCoin протягом дня — -3.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JellfFishCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JellfFishCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JellfFishCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JellfFishCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JellfFishCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.96%
-3.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day.
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