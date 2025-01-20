Сьогоднішня ціна JellfFishCoin (JELLYFC)

Поточна ціна JellfFishCoin (JELLYFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 488.65K USD. Ціна JELLYFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JellfFishCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.83K USD

- зміна ціни JellfFishCoin протягом дня — -3.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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