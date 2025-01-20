Сьогоднішня ціна JEFFWorld Token (JEFF)

Поточна ціна JEFFWorld Token (JEFF) сьогодні становить 0.00547232 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JEFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JEFFWorld Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.86K USD

- зміна ціни JEFFWorld Token протягом дня — +3.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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