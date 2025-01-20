Ціна JEFFWorld Token (JEFF)
Поточна ціна JEFFWorld Token (JEFF) сьогодні становить 0.00547232 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JEFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JEFFWorld Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.86K USD
- зміна ціни JEFFWorld Token протягом дня — +3.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін JEFF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JEFF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JEFFWorld Token до USD становила $ +0.00020107.
За останні 30 днів зміна ціни JEFFWorld Token до USD становила $ +0.0004611978.
За останні 60 днів зміна ціни JEFFWorld Token до USD становила $ -0.0029204874.
За останні 90 днів зміна ціни JEFFWorld Token до USD становила $ -0.005958051454503586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020107
|+3.81%
|30 днів
|$ +0.0004611978
|+8.43%
|60 днів
|$ -0.0029204874
|-53.36%
|90 днів
|$ -0.005958051454503586
|-52.12%
Останній аналіз цін JEFFWorld Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+3.81%
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JEFF до AUD
A$0.0088104352
|1 JEFF до GBP
￡0.0044873024
|1 JEFF до EUR
€0.0053081504
|1 JEFF до USD
$0.00547232
|1 JEFF до MYR
RM0.02462544
|1 JEFF до TRY
₺0.1938842976
|1 JEFF до JPY
¥0.8551594464
|1 JEFF до RUB
₽0.5606939072
|1 JEFF до INR
₹0.4737934656
|1 JEFF до IDR
Rp89.7101495808
|1 JEFF до PHP
₱0.320404336
|1 JEFF до EGP
￡E.0.2748199104
|1 JEFF до BRL
R$0.033381152
|1 JEFF до CAD
C$0.0078801408
|1 JEFF до BDT
৳0.66488688
|1 JEFF до NGN
₦8.5238498016
|1 JEFF до UAH
₴0.2304393952
|1 JEFF до VES
Bs0.29550528
|1 JEFF до PKR
Rs1.5255733696
|1 JEFF до KZT
₸2.9045980096
|1 JEFF до THB
฿0.1881930848
|1 JEFF до TWD
NT$0.1799846048
|1 JEFF до CHF
Fr0.0049798112
|1 JEFF до HKD
HK$0.0425746496
|1 JEFF до MAD
.د.م0.0549420928