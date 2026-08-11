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Поточна ціна Jeff The Groundhog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JEFF становить 7 509,97 USD. Відстежуйте оновлення цін JEFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Jeff The Groundhog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JEFF становить 7 509,97 USD. Відстежуйте оновлення цін JEFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JEFF

Інформація про ціну JEFF

Що таке JEFF

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Ціна Jeff The Groundhog (JEFF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JEFF до USD:

$0,00000709
$0,00000709$0,00000709
-53,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Jeff The Groundhog (JEFF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:40:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Jeff The Groundhog

Поточна ціна Jeff The Groundhog (JEFF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 49,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JEFF до USD становить $ 0 за JEFF.

Jeff The Groundhog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 509,97, з циркуляційною пропозицією у 984,07M JEFF. Протягом останніх 24 годин JEFF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JEFF змінився на +14,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Jeff The Groundhog (JEFF)

$ 7,51K
$ 7,51K$ 7,51K

--
----

$ 7,51K
$ 7,51K$ 7,51K

984,07M
984,07M 984,07M

984 069 021,141024
984 069 021,141024 984 069 021,141024

Поточна ринкова капіталізація Jeff The Groundhog — $ 7,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JEFF — 984,07M, зі загальною пропозицією 984069021.141024. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,51K.

Історія ціни Jeff The Groundhog у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+14,00%

-49,27%

--

--

Історія ціни Jeff The Groundhog (JEFF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jeff The Groundhog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jeff The Groundhog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jeff The Groundhog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jeff The Groundhog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-49,27%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Jeff The Groundhog

Прогноз ціни Jeff The Groundhog (JEFF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JEFF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Jeff The Groundhog (JEFF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Jeff The Groundhog потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Jeff The Groundhog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JEFF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Jeff The Groundhog.

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Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Jeff The Groundhog

Яка зараз ціна Jeff The Groundhog?

Jeff The Groundhog торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -49.27% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як JEFF порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -49.27% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо JEFF перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Jeff The Groundhog виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem JEFF демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Jeff The Groundhog?

Ринкова капіталізація ₴331008.4164842395200000 розташовує JEFF на #10844 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують JEFF?

Jeff The Groundhog згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку JEFF?

З 984069021.141024 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Jeff The Groundhog

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:40:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Jeff The Groundhog (JEFF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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