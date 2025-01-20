Сьогоднішня ціна Jeeter on solana ($JEET)

Поточна ціна Jeeter on solana ($JEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $JEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jeeter on solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.34 USD

- зміна ціни Jeeter on solana протягом дня — +5.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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