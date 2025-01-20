Сьогоднішня ціна JD Coin (JDC)

Поточна ціна JD Coin (JDC) сьогодні становить 0.00549046 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JD Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.13 USD

- зміна ціни JD Coin протягом дня — +175.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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