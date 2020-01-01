Токеноміка JBM ($JBM)

Токеноміка JBM ($JBM)

Дізнайтеся ключову інформацію про JBM ($JBM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація JBM ($JBM)

$JBM is a community-driven memecoin inspired by the adventurous spirit of a bold character from classic tales of exploration and growth. It aims to disrupt the crypto space by fostering a genuine, organic community built on transparency and trust.

The project is designed for long-term sustainability with robust tokenomics. The team has already burned 45% of the total token supply and 50% of the liquidity pool which is also burned, ensuring a deflationary model. Additionally, 2.5% of the liquidity has been locked for 2 years, with the fees generated from this additional liquidity pool being allocated for buyback and burn mechanisms. A further 2.5% is reserved for growth funds, which are also locked for 2 years, ensuring steady development over time.

$JBM focuses on creating a sustainable ecosystem where the community plays a central role in shaping its future, aiming to redefine the memecoin space with integrity and longevity.

Офіційний вебсайт:
https://www.jbmcto.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни JBM ($JBM)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена JBM ($JBM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K
Загальна пропозиція:
$ 549.20M
$ 549.20M$ 549.20M
Циркуляційна пропозиція:
$ 524.15M
$ 524.15M$ 524.15M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка JBM ($JBM): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки JBM ($JBM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $JBM, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $JBM, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $JBM, досліджуйте ціну токена $JBM в реальному часі!

Прогноз ціни $JBM

Хочете знати, куди рухається $JBM? Наша сторінка прогнозу ціни $JBM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.