Ціна JBM ($JBM)
Поточна ціна JBM ($JBM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.77K USD. Ціна $JBM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JBM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD
- зміна ціни JBM протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 524.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JBM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JBM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JBM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JBM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.66%
|30 днів
|$ 0
|+7.99%
|60 днів
|$ 0
|-91.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JBM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.66%
+4.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JBM is a community-driven memecoin inspired by the adventurous spirit of a bold character from classic tales of exploration and growth. It aims to disrupt the crypto space by fostering a genuine, organic community built on transparency and trust. The project is designed for long-term sustainability with robust tokenomics. The team has already burned 45% of the total token supply and 50% of the liquidity pool which is also burned, ensuring a deflationary model. Additionally, 2.5% of the liquidity has been locked for 2 years, with the fees generated from this additional liquidity pool being allocated for buyback and burn mechanisms. A further 2.5% is reserved for growth funds, which are also locked for 2 years, ensuring steady development over time. $JBM focuses on creating a sustainable ecosystem where the community plays a central role in shaping its future, aiming to redefine the memecoin space with integrity and longevity.
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