Сьогоднішня ціна JBM ($JBM)

Поточна ціна JBM ($JBM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.77K USD. Ціна $JBM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JBM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06K USD

- зміна ціни JBM протягом дня — -1.66%

- циркуляційна пропозиція – 524.17M USD

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