Сьогоднішня ціна Jazzer Guys

Поточна ціна Jazzer Guys (JAZZER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAZZER до USD становить $ 0 за JAZZER.

Jazzer Guys наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 622, з циркуляційною пропозицією у 1,00B JAZZER. Протягом останніх 24 годин JAZZER торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JAZZER змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Jazzer Guys (JAZZER)

Ринкова капіталізація $ 20,62K$ 20,62K $ 20,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,62K$ 20,62K $ 20,62K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Jazzer Guys — $ 20,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAZZER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,62K.