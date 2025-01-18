Ціна Jaypeggers (JAY)
Поточна ціна Jaypeggers (JAY) сьогодні становить 8.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jaypeggers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.38 USD
- зміна ціни Jaypeggers протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jaypeggers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jaypeggers до USD становила $ -1.0212275780.
За останні 60 днів зміна ціни Jaypeggers до USD становила $ +1.0664477740.
За останні 90 днів зміна ціни Jaypeggers до USD становила $ +2.20680706078913.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -1.0212275780
|-12.36%
|60 днів
|$ +1.0664477740
|+12.91%
|90 днів
|$ +2.20680706078913
|+36.46%
Останній аналіз цін Jaypeggers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.58%
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