Сьогоднішня ціна Jaypeggers (JAY)

Поточна ціна Jaypeggers (JAY) сьогодні становить 8.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jaypeggers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.38 USD

- зміна ціни Jaypeggers протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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