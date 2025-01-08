Ціна JAW (JAW)
Поточна ціна JAW (JAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.00K USD. Ціна JAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JAW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.45 USD
- зміна ціни JAW протягом дня — -2.08%
- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JAW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JAW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JAW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JAW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.08%
|30 днів
|$ 0
|-40.22%
|60 днів
|$ 0
|-79.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JAW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-2.08%
+6.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jaw is a meme coin based on a playful little shark. It aims to engage the cryptocurrency community through its unique branding and themes derived from internet culture. The project encourages participation and interaction among users, creating a space for fun and creativity within the crypto ecosystem. By focusing on community-driven initiatives, Jaw seeks to carve out its niche in the growing world of meme coins.
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