Сьогоднішня ціна JAW (JAW)

Поточна ціна JAW (JAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.00K USD. Ціна JAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JAW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.45 USD

- зміна ціни JAW протягом дня — -2.08%

- циркуляційна пропозиція – 999.58M USD

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