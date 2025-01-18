Ціна Javor Meelay (MEELAY)
Поточна ціна Javor Meelay (MEELAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Javor Meelay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.98 USD
- зміна ціни Javor Meelay протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MEELAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MEELAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Javor Meelay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Javor Meelay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Javor Meelay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Javor Meelay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-39.55%
|60 днів
|$ 0
|-86.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Javor Meelay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The memecoin caricaturing a world-first libertarian president in Latin America as a Milady. Birthed at the intersection of Farcaster, Base SZN and Austrian School Economics. Also known as Based Chainsaw Money (BCM).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MEELAY до AUD
A$--
|1 MEELAY до GBP
￡--
|1 MEELAY до EUR
€--
|1 MEELAY до USD
$--
|1 MEELAY до MYR
RM--
|1 MEELAY до TRY
₺--
|1 MEELAY до JPY
¥--
|1 MEELAY до RUB
₽--
|1 MEELAY до INR
₹--
|1 MEELAY до IDR
Rp--
|1 MEELAY до PHP
₱--
|1 MEELAY до EGP
￡E.--
|1 MEELAY до BRL
R$--
|1 MEELAY до CAD
C$--
|1 MEELAY до BDT
৳--
|1 MEELAY до NGN
₦--
|1 MEELAY до UAH
₴--
|1 MEELAY до VES
Bs--
|1 MEELAY до PKR
Rs--
|1 MEELAY до KZT
₸--
|1 MEELAY до THB
฿--
|1 MEELAY до TWD
NT$--
|1 MEELAY до CHF
Fr--
|1 MEELAY до HKD
HK$--
|1 MEELAY до MAD
.د.م--