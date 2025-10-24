Актуальна ціна Jatevo AI Foundation сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JTVF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JTVF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Jatevo AI Foundation сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JTVF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JTVF на MEXC вже зараз.

Ціна Jatevo AI Foundation (JTVF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JTVF до USD:

--
----
0,00%1D
USD
Графік ціни Jatevo AI Foundation (JTVF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Jatevo AI Foundation (JTVF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Jatevo AI Foundation (JTVF) становить --. За останні 24 години JTVF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JTVF становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JTVF змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jatevo AI Foundation (JTVF)

$ 4,65K
$ 4,65K$ 4,65K

--
----

$ 4,65K
$ 4,65K$ 4,65K

999,93M
999,93M 999,93M

999 934 041,6895587
999 934 041,6895587 999 934 041,6895587

Поточна ринкова капіталізація Jatevo AI Foundation — $ 4,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JTVF — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934041.6895587. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,65K.

Історія ціни Jatevo AI Foundation (JTVF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-0,44%
60 днів$ 0-44,97%
90 днів$ 0--

Що таке Jatevo AI Foundation (JTVF)

The JTVF project is a community-driven fundraiser aimed at expanding AI infrastructure in Southeast Asia, with a particular focus on rural areas of Indonesia. These regions often lack access to advanced technology, and the goal is to use funds generated through the project to help bridge that gap. The approach is different from many other initiatives — growth so far has been entirely organic, without spending on influencer marketing or paid promotions. Instead, the community on X (Twitter) has formed naturally, with steady interaction and engagement from participants. On the market side, the developer supply is locked, and the token’s trading history shows that its price levels have been tested, with the chart holding a stable floor. This provides a foundation for the project’s dual purpose: enabling traders to participate in a market with activity and movement while also contributing to a cause that has practical, real-world benefits. The idea is to create a balance where the trading side supports the funding of AI-related infrastructure, and the infrastructure side gives the project a purpose beyond speculation. By keeping operations lean and focusing on organic participation, JTVF aims to grow in a way that is both sustainable and transparent, while gradually building the resources needed to make a measurable difference in the communities it supports.

Ресурс Jatevo AI Foundation (JTVF)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Jatevo AI Foundation (USD)

Скільки коштуватиме Jatevo AI Foundation (JTVF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Jatevo AI Foundation (JTVF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Jatevo AI Foundation.

Перегляньте прогноз ціни Jatevo AI Foundation вже зараз!

JTVF до місцевих валют

Токеноміка Jatevo AI Foundation (JTVF)

Розуміння токеноміки Jatevo AI Foundation (JTVF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JTVF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Jatevo AI Foundation (JTVF)

Скільки сьогодні коштує Jatevo AI Foundation (JTVF)?
Актуальна ціна JTVF у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JTVF до USD?
Поточна ціна JTVF до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Jatevo AI Foundation?
Ринкова капіталізація JTVF — $ 4,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JTVF?
Циркуляційна пропозиція JTVF — 999,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JTVF?
JTVF досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JTVF?
Історична мінімальна ціна JTVF становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JTVF?
Актуальний обсяг торгівлі JTVF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JTVF цього року?
JTVF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JTVF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:36 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

