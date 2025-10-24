Ціна Jatevo AI Foundation (JTVF)
--
--
0,00%
0,00%
Актуальна ціна Jatevo AI Foundation (JTVF) становить --. За останні 24 години JTVF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JTVF становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то JTVF змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Jatevo AI Foundation — $ 4,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JTVF — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934041.6895587. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,65K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jatevo AI Foundation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0,44%
|60 днів
|$ 0
|-44,97%
|90 днів
|$ 0
|--
The JTVF project is a community-driven fundraiser aimed at expanding AI infrastructure in Southeast Asia, with a particular focus on rural areas of Indonesia. These regions often lack access to advanced technology, and the goal is to use funds generated through the project to help bridge that gap. The approach is different from many other initiatives — growth so far has been entirely organic, without spending on influencer marketing or paid promotions. Instead, the community on X (Twitter) has formed naturally, with steady interaction and engagement from participants. On the market side, the developer supply is locked, and the token’s trading history shows that its price levels have been tested, with the chart holding a stable floor. This provides a foundation for the project’s dual purpose: enabling traders to participate in a market with activity and movement while also contributing to a cause that has practical, real-world benefits. The idea is to create a balance where the trading side supports the funding of AI-related infrastructure, and the infrastructure side gives the project a purpose beyond speculation. By keeping operations lean and focusing on organic participation, JTVF aims to grow in a way that is both sustainable and transparent, while gradually building the resources needed to make a measurable difference in the communities it supports.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Скільки коштуватиме Jatevo AI Foundation (JTVF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Jatevo AI Foundation (JTVF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Jatevo AI Foundation.
Перегляньте прогноз ціни Jatevo AI Foundation вже зараз!
Розуміння токеноміки Jatevo AI Foundation (JTVF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JTVF зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні