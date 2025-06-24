Сьогоднішня ціна Jatevo (JTVO)

Поточна ціна Jatevo (JTVO) сьогодні становить 0,00108234 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна JTVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jatevo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Jatevo протягом дня — +13,30%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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