Ціна Jatevo (JTVO)
Поточна ціна Jatevo (JTVO) сьогодні становить 0,00108234 USD з ринковою капіталізацією $ 1,08M USD. Ціна JTVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jatevo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Jatevo протягом дня — +13,30%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jatevo до USD становила $ +0,00012702.
За останні 30 днів зміна ціни Jatevo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jatevo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jatevo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012702
|+13,30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jatevo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,52%
+13,30%
-75,25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.
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