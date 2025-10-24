Інформація щодо ціни jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год $ 0,963669
Макс. за 24 год $ 0,9805
Рекордний максимум $ 1,062
Найнижча ціна $ 0,35345
Зміна ціни (за 1 год) +0,20%
Зміна ціни (1 дн.) -0,60%
Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62%

Актуальна ціна jAsset jUSD (JUSD) становить $0,97089. За останні 24 години JUSD торгувався між мінімумом у $ 0,963669 і максимумом у $ 0,9805, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUSD становить $ 1,062, тоді як його історичний мінімум — $ 0,35345.

Що стосується короткострокових результатів, то JUSD змінився на +0,20% за останню годину, -0,60% за 24 години та на -0,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо jAsset jUSD (JUSD)

Ринкова капіталізація $ 434,24K
Обсяг (за 24 год) --
Повністю розведена ринкова капіталізація $ 434,24K
Циркуляційне постачання 447,26K
Загальна пропозиція 447 259,8970888387

Поточна ринкова капіталізація jAsset jUSD — $ 434,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUSD — 447,26K, зі загальною пропозицією 447259.8970888387. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 434,24K.