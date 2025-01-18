Ціна Jasse Polluk (POLLUK)
Поточна ціна Jasse Polluk (POLLUK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLLUK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jasse Polluk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 988.87 USD
- зміна ціни Jasse Polluk протягом дня — -1.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jasse Polluk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jasse Polluk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jasse Polluk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jasse Polluk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.84%
|30 днів
|$ 0
|-35.25%
|60 днів
|$ 0
|-84.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jasse Polluk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-1.84%
+19.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alright, so there's this guy, Jasse Polluk, right? He's like a big shot at Coinbase, which is a major place where people trade crypto. He made this thing called Base, which is some fancy Layer 2 blockchain. Basically, it's like an upgrade to Ethereum that makes it faster and cheaper to use. People love it because it cuts down transaction fees from dollars to just pennies. So yeah, he's the dude making crypto more affordable and trying to get everyone to use it. Cool, huh? Launched stealth, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Fueled by pure memetic power
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