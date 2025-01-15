Сьогоднішня ціна Jasper (JASPER)

Поточна ціна Jasper (JASPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 599.84K USD. Ціна JASPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jasper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.43K USD

- зміна ціни Jasper протягом дня — +7.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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