Ціна Jasper (JASPER)
Поточна ціна Jasper (JASPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 599.84K USD. Ціна JASPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jasper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.43K USD
- зміна ціни Jasper протягом дня — +7.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jasper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jasper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jasper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jasper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jasper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
+7.48%
+22.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.
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