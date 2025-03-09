Сьогоднішня ціна Jason Derulo (JASON)

Поточна ціна Jason Derulo (JASON) сьогодні становить 0.00011351 USD з ринковою капіталізацією $ 112.83K USD. Ціна JASON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jason Derulo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 606.40 USD

- зміна ціни Jason Derulo протягом дня — -19.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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