Ціна Jason Derulo (JASON)
Поточна ціна Jason Derulo (JASON) сьогодні становить 0.00011351 USD з ринковою капіталізацією $ 112.83K USD. Ціна JASON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jason Derulo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 606.40 USD
- зміна ціни Jason Derulo протягом дня — -19.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jason Derulo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jason Derulo до USD становила $ -0.0000431553.
За останні 60 днів зміна ціни Jason Derulo до USD становила $ -0.0000909063.
За останні 90 днів зміна ціни Jason Derulo до USD становила $ -0.0008375982116520001.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.95%
|30 днів
|$ -0.0000431553
|-38.01%
|60 днів
|$ -0.0000909063
|-80.08%
|90 днів
|$ -0.0008375982116520001
|-88.06%
Останній аналіз цін Jason Derulo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
-19.95%
-24.56%
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