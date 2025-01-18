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Ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

USD

Графік ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) в реальному часі

$0.294187
$0.294187$0.294187
-1.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Поточна ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) сьогодні становить 0.294187 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jarvis Synthetic Swiss Franc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.78 USD
- зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.0030058050549099.
За останні 30 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ +0.0258584783.
За останні 60 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.1133566055.
За останні 90 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.1205287750867327.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0030058050549099-1.01%
30 днів$ +0.0258584783+8.79%
60 днів$ -0.1133566055-38.53%
90 днів$ -0.1205287750867327-29.06%

Аналіз цін Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Останній аналіз цін Jarvis Synthetic Swiss Franc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.29089
$ 0.29089$ 0.29089

$ 0.299587
$ 0.299587$ 0.299587

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

+0.21%

-1.01%

-2.51%

Ринкова інформація Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.78
$ 35.78$ 35.78

0.00
0.00 0.00

Що таке Jarvis Synthetic Swiss Franc ( JCHF)

jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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Ресурс Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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