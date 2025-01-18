Ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)
Поточна ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) сьогодні становить 0.294187 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jarvis Synthetic Swiss Franc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.78 USD
- зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.0030058050549099.
За останні 30 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ +0.0258584783.
За останні 60 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.1133566055.
За останні 90 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc до USD становила $ -0.1205287750867327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0030058050549099
|-1.01%
|30 днів
|$ +0.0258584783
|+8.79%
|60 днів
|$ -0.1133566055
|-38.53%
|90 днів
|$ -0.1205287750867327
|-29.06%
Останній аналіз цін Jarvis Synthetic Swiss Franc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-1.01%
-2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.
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