Сьогоднішня ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Поточна ціна Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) сьогодні становить 0.294187 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jarvis Synthetic Swiss Franc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.78 USD

- зміна ціни Jarvis Synthetic Swiss Franc протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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