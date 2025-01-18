Ціна Jarvis Synthetic Euro (JEUR)
Поточна ціна Jarvis Synthetic Euro (JEUR) сьогодні становить 0.94848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jarvis Synthetic Euro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD
- зміна ціни Jarvis Synthetic Euro протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін JEUR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JEUR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jarvis Synthetic Euro до USD становила $ +0.00474928.
За останні 30 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Euro до USD становила $ -0.0245723662.
За останні 60 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Euro до USD становила $ -0.0958900949.
За останні 90 днів зміна ціни Jarvis Synthetic Euro до USD становила $ -0.1446135019743033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00474928
|+0.50%
|30 днів
|$ -0.0245723662
|-2.59%
|60 днів
|$ -0.0958900949
|-10.10%
|90 днів
|$ -0.1446135019743033
|-13.22%
Останній аналіз цін Jarvis Synthetic Euro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+0.50%
+0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JEUR до AUD
A$1.5270528
|1 JEUR до GBP
￡0.7777536
|1 JEUR до EUR
€0.9200256
|1 JEUR до USD
$0.94848
|1 JEUR до MYR
RM4.26816
|1 JEUR до TRY
₺33.6046464
|1 JEUR до JPY
¥148.2663936
|1 JEUR до RUB
₽97.2097152
|1 JEUR до INR
₹82.1193984
|1 JEUR до IDR
Rp15,548.8499712
|1 JEUR до PHP
₱55.533504
|1 JEUR до EGP
￡E.47.803392
|1 JEUR до BRL
R$5.785728
|1 JEUR до CAD
C$1.3658112
|1 JEUR до BDT
৳115.24032
|1 JEUR до NGN
₦1,477.3809024
|1 JEUR до UAH
₴39.9404928
|1 JEUR до VES
Bs51.21792
|1 JEUR до PKR
Rs264.4172544
|1 JEUR до KZT
₸503.4342144
|1 JEUR до THB
฿32.6182272
|1 JEUR до TWD
NT$31.1955072
|1 JEUR до CHF
Fr0.8631168
|1 JEUR до HKD
HK$7.3791744
|1 JEUR до MAD
.د.م9.5227392