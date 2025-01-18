Сьогоднішня ціна Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

Поточна ціна Jarvis Synthetic Euro (JEUR) сьогодні становить 0.94848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jarvis Synthetic Euro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD

- зміна ціни Jarvis Synthetic Euro протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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