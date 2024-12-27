Ціна Jarvis Reward (JRT)
Поточна ціна Jarvis Reward (JRT) сьогодні становить 0.00435953 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна JRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jarvis Reward:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.77 USD
- зміна ціни Jarvis Reward протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 397.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jarvis Reward до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jarvis Reward до USD становила $ +0.0000019639.
За останні 60 днів зміна ціни Jarvis Reward до USD становила $ +0.0006470296.
За останні 90 днів зміна ціни Jarvis Reward до USD становила $ +0.000447737801998602.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ +0.0000019639
|+0.05%
|60 днів
|$ +0.0006470296
|+14.84%
|90 днів
|$ +0.000447737801998602
|+11.45%
Останній аналіз цін Jarvis Reward: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.55%
+4.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A trading platform and its set of financial protocols to gain exposure to any assets, through margin trading or synthetic assets, against trading pools supplied by liquidity providers, tooled to automatically hedge their exposure on traditional financial market. The Jarvis Reward Token (JRT) allows to participate in the governance of protocols, to ensure the safety of their oracles and collecting the commissions they generate.
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