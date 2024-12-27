Сьогоднішня ціна Jarvis Reward (JRT)

Поточна ціна Jarvis Reward (JRT) сьогодні становить 0.00435953 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна JRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jarvis Reward:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.77 USD

- зміна ціни Jarvis Reward протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 397.10M USD

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