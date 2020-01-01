Токеноміка Jarvis AI (JARVIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Jarvis AI (JARVIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jarvis AI (JARVIS) is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Офіційний вебсайт: https://jarvis.fun/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Купити JARVIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jarvis AI (JARVIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jarvis AI (JARVIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,46K $ 14,46K $ 14,46K Загальна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Циркуляційна пропозиція: $ 969,70M $ 969,70M $ 969,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,91K $ 14,91K $ 14,91K Історичний максимум: $ 0,00264783 $ 0,00264783 $ 0,00264783 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Jarvis AI (JARVIS)

Токеноміка Jarvis AI (JARVIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jarvis AI (JARVIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JARVIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JARVIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JARVIS, досліджуйте ціну токена JARVIS в реальному часі!

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