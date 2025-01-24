Сьогоднішня ціна Jarvis AI (JARVIS)

Поточна ціна Jarvis AI (JARVIS) сьогодні становить 0.00187213 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна JARVIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jarvis AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 803.00K USD

- зміна ціни Jarvis AI протягом дня — -20.28%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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