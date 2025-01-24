Ціна Jarvis AI (JARVIS)
Поточна ціна Jarvis AI (JARVIS) сьогодні становить 0.00187213 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна JARVIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jarvis AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 803.00K USD
- зміна ціни Jarvis AI протягом дня — -20.28%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jarvis AI до USD становила $ -0.000476447204059973.
За останні 30 днів зміна ціни Jarvis AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jarvis AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jarvis AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000476447204059973
|-20.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jarvis AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.46%
-20.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
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