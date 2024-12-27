Сьогоднішня ціна Jarvis (JARVIS)

Поточна ціна Jarvis (JARVIS) сьогодні становить 0.061732 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна JARVIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jarvis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD

- зміна ціни Jarvis протягом дня — +3.95%

- циркуляційна пропозиція – 42.00M USD

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