Сьогоднішня ціна JargonQuest

Поточна ціна JargonQuest (JQ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JQ до USD становить $ 0 за JQ.

JargonQuest наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56 655, з циркуляційною пропозицією у 3,06B JQ. Протягом останніх 24 годин JQ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JQ змінився на -0,14% за останню годину та на +4,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо JargonQuest (JQ)

Ринкова капіталізація $ 56,66K$ 56,66K $ 56,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,45K$ 102,45K $ 102,45K Циркуляційне постачання 3,06B 3,06B 3,06B Загальна пропозиція 5 534 543 102,0 5 534 543 102,0 5 534 543 102,0

Поточна ринкова капіталізація JargonQuest — $ 56,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JQ — 3,06B, зі загальною пропозицією 5534543102.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,45K.