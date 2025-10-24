Актуальна ціна Japanese Pygmy Hippo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UTA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Japanese Pygmy Hippo сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UTA на MEXC вже зараз.

Докладніше про UTA

Інформація про ціну UTA

Офіційний вебсайт UTA

Токеноміка UTA

Прогноз ціни UTA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Japanese Pygmy Hippo

Ціна Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UTA до USD:

--
----
-6,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Japanese Pygmy Hippo (UTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-6,83%

-12,25%

-12,25%

Актуальна ціна Japanese Pygmy Hippo (UTA) становить --. За останні 24 години UTA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UTA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UTA змінився на -- за останню годину, -6,83% за 24 години та на -12,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Japanese Pygmy Hippo (UTA)

$ 8,12K
$ 8,12K$ 8,12K

--
----

$ 8,12K
$ 8,12K$ 8,12K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Japanese Pygmy Hippo — $ 8,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UTA — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,12K.

Історія ціни Japanese Pygmy Hippo (UTA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Japanese Pygmy Hippo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Japanese Pygmy Hippo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Japanese Pygmy Hippo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Japanese Pygmy Hippo до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-6,83%
30 днів$ 0-19,67%
60 днів$ 0-94,53%
90 днів$ 0--

Що таке Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Japanese Pygmy Hippo (USD)

Скільки коштуватиме Japanese Pygmy Hippo (UTA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Japanese Pygmy Hippo (UTA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Japanese Pygmy Hippo.

Перегляньте прогноз ціни Japanese Pygmy Hippo вже зараз!

UTA до місцевих валют

Токеноміка Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Розуміння токеноміки Japanese Pygmy Hippo (UTA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UTA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Скільки сьогодні коштує Japanese Pygmy Hippo (UTA)?
Актуальна ціна UTA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UTA до USD?
Поточна ціна UTA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Japanese Pygmy Hippo?
Ринкова капіталізація UTA — $ 8,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UTA?
Циркуляційна пропозиція UTA — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UTA?
UTA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UTA?
Історична мінімальна ціна UTA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UTA?
Актуальний обсяг торгівлі UTA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UTA цього року?
UTA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UTA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 979,83
$110 979,83$110 979,83

+0,97%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,26
$3 943,26$3 943,26

+1,71%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,03000
$0,03000$0,03000

+500,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,38
$191,38$191,38

+0,18%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9491
$19,9491$19,9491

+29,37%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,26
$3 943,26$3 943,26

+1,71%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 979,83
$110 979,83$110 979,83

+0,97%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,38
$191,38$191,38

+0,18%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4477
$2,4477$2,4477

+1,61%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,90
$1 125,90$1 125,90

-0,35%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,735
$7,735$7,735

+93,37%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3805
$0,3805$0,3805

+280,50%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3881
$0,3881$0,3881

+288,10%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000530
$0,00000530$0,00000530

+197,75%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000900
$0,0000000000000000000900$0,0000000000000000000900

+125,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,91
$48,91$48,91

+98,49%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6403
$0,6403$0,6403

+90,22%